RESOLUCIÓ JUDICIAL
Desestimat el recurs d’empara d’Assegurances Generals
El Constitucional va desestimar el recurs d’empara presentat pels expropietaris d’Assegurances Generals en el marc del procés de fallida iniciat el 2019, en què qüestionaven la tramitació judicial i el nomenament del saig Xavier Granyó com a coadministrador amb l’AFA. Els recurrents al·legaven vulneracions de drets fonamentals, però la decisió va considerar que la resolució impugnada no era ferma ni definitiva.
NACIONAL
Àlex Ripoll