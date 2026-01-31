SALUT
Govern confirma l’absència de casos de xarampió al país
Les autoritats sanitàries destaquen l’alta cobertura vacunal i el protocol de vigilància com a factors clau per prevenir rebrots
El Govern va confirmar ahir que no s’ha detectat cap cas de xarampió –ni tampoc cap sospita– al Principat i manté, d’aquesta manera, l’estatus de país amb el certificat d’eliminació d’aquesta malaltia per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
El ministeri de Salut va informar que el darrer cas de xarampió diagnosticat al país es va registrar l’any 2002 i que, des de llavors, no se n’havia documentat cap altre. La cobertura de vacunació contra aquesta malaltia vírica se situava en el 96 %, un percentatge que les autoritats van considerar “elevat i clau” per a la preservació de l’estatus sanitari obtingut i per evitar la reintroducció del virus en la població.
Les autoritats sanitàries van recordar que existeix un protocol de vigilància i control del xarampió i la rubèola que estableix mecanismes de seguiment i les accions que s’han d’activar en cas que es detecti un possible cas. Aquest protocol preveia la notificació urgent al ministeri de Salut per part dels facultatius davant de qualsevol sospita clínica i l’activació del procediment corresponent. No obstant això, aquest procediment no es va arribar a activar atesa l’absència de casos o sospites.
Dolors Moreno
La mesura arriba en un moment en què la malaltia ha tornat a circular de manera endèmica en alguns països veïns, especialment Espanya, on en els darrers anys s’ha registrat un augment dels contagis. L’any 2024 es van confirmar 227 casos a l’estat espanyol i la xifra va pujar fins a 397 el 2025, un increment que va comportar la pèrdua de l’estatus d’eliminació certificat per l’OMS. A Catalunya, també s’havien observat brots i un increment de contagis respecte d’anys anteriors, amb diversos casos actius detectats fins a mitjan 2025.