Andorra no registra casos de xarampió des de l’any 2002

L’augment de la incidència de casos de xarampió a Europa ha dut el departament de Salut català a oferir la vacunació a les persones nascudes entre el 1966 i el 1980. Es considera que si és que no van adquirir la immunització per haver passat la malaltia, presenten un risc més elevat de contraure-la perquè en aquells anys la injecció no feia part del calendari o bé se’ls va administrar la monodosi que es va oferir durant els anys setanta i que es considera de protecció escassa. A Andorra la recomanació de vacunació d’adults ja és vigent des del 2011, van informar ahir des del ministeri. Concretament als adults nascuts a partir del 1960 i el consell passa perquè es posin una dosi de la vacuna triple vírica (xarampió, rubèola i galteres) si no hi ha constància d’immunitat per haver passat les malalties o bé per estar vacunata contra les mateixes. Es tracta d’una vacunació, van precisar, que es fa per prescripció mèdica.