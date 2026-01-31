ADMINISTRACIÓ CENTRAL
El Govern avalua pagar la prima de productivitat als funcionaris jubilats
L’executiu durà a terme un estudi per determinar si l’abonament és sostenible
La firma de l’acord salarial amb els sindicats de funcionaris ha suposat per al Govern un nou front, els dels jubilats que reclamen el dret a rebre també la prima de productivitat que es va pagar de manera extraordinària a la nòmina de l’octubre a tots els treballadors públics amb almenys set anys de trajectòria amb plaça fixa a la casa (el 61% dels 2.695 treballadors de l’administració general i de justícia, uns 1.640 empleats amb una compensació mitjana de 1.830 euros). Els treballadors retirats esgrimeixen que també l’han de cobrar perquè és una compensació per la paralització del GAdA (el plus per l’avaluació de l’acompliment) i en van ser part afectada. Un dels col·lectius que s’han mobilitzat és el dels policies jubilats i dimarts passat van exposar la reivindicació en una reunió amb el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Funció Pública, Marc Rossell. L’executiu no tanca la porta a satisfer la demanda, però ho supedita a una anàlisi acurada. Fonts governamentals van indicar que es farà un estudi per determinar si el pagament és sostenible. I a partir d’aquí es prendrà una decisió.
La prima als extreballadors no va ser part de les demandes sindicals
La prima extraordinària ha suposat tres milions d’euros per a les arques de l’Estat. Aquesta és la quantitat que es va posar sobre la taula de negociació des d’un bon principi i la manera de repartir-la es va anar afinant en el decurs d’una negociació complexa. Finalment, i sobre la base de la premissa que el càlcul partia de l’antiguitat acumulada dels funcionaris, es va acordar que en serien beneficiaris els que acumulaven almenys set anys de carrera amb plaça fixa. Els situats a la franja dels set i vuit anys de trajectòria van percebre un pagament equivalent al 0,5% del sou anual i la proporció va anar escalant fins al 5,5% sobre el salari dels empleats amb 17 o més anys a la casa. Les fonts de l’executiu van puntualitzar que en cap moment durant les múltiples trobades que es van mantenir amb els representants sindicals per consensuar l’actualització dels salaris es va exposar que també s’havia de compensar els jubilats amb aquesta prima. De fet, fonts sindicals van afirmar (quan van guanyar ressò les reivindicacions dels jubilats) que el plantejament que s’havia fet i que va quedar plasmat al text de l’acord és que aquest plus extraordinari venia a rescabalar el retard en l’aprovació dels reglaments que pengen de la Llei de la funció pública i que desenvolupen la nova estructura retributiva, la renovada avaluació de l’acompliment (ara AvAc), que es posa en marxa aquest any, i la carrera professional, que s’ha de començar a negociar. Però la mobilització ha guanyat força; per exemple, expolicies i exadministratius del cos van presentar un centenar de sol·licituds a Funció Pública. L’argument és que el GAdA es va suspendre l’any 2009 i que tenen dret a percebre una compensació pels anys que van estar en actiu a posteriori, sense la possibilitat de progressar en la banda salarial.
Es treballa una iniciativa per treure suc a l’experiència dels jubilats
Més demandes
Els representants de la junta gestora de l’associació de policies jubilats no tan sols van posar sobre la taula la demanda econòmica, també van traslladar altres peticions a Espot i Rossell. En una ja hi està treballant el Govern, que és la d’aprofitar l’expertesa dels empleats ja retirats. Els policies van proposar concretament que se’ls tingui en compte a l’hora d’impartir formacions o cursos als nous agents i la iniciativa que està treballant l’executiu va en aquest sentit, però per a la globalitat de departaments de l’administració central. Altres peticions van ser recuperar un despatx que tenien a l’edifici de l’Obac, poder usar la sala d’actes de la seu policial en moments puntuals i poder participar uniformats (assumint que el vestit els sufraguin en part els exfuncionaris) en esdeveniments de celebració del cos com el dia de la patrona. L’executiu no va posar problema a cap d’aquestes peticions més ordinàries. Qüestió a banda és quin serà el final per a la reivindicació dinerària.