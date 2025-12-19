FUNCIÓ PÚBLICA
Els policies jubilats es mobilitzen pel GAdA
Un centenar d’exagents i exadministratius reclamen cobrar la part fins que es van jubilar
La regularització del sou dels funcionaris ha estat una de les negociacions més complexes, difícils i inacabables que s’han afrontat des de l’administració. Després de preacords fallits, girs inesperats i la tensió pels núvols, el Govern i els sindicats de la funció pública van tancar el pacte per a la revaloració salarial del personal de l’administració a final de l’estiu passat. En total, un màxim de 13,5 milions anuals, que s’assoliran de forma gradual. Però resulta que la qüestió que es donava per superada encara cueja i cuejarà. L’arrel del nou problema s’ha de buscar en els pagaments pactats per compensar la falta d’evolució professional del personal per la suspensió, fa quinze anys, del complement de la gestió de l’acompliment (GAdA). Una quantitat es va satisfer en un pagament únic en la nòmina de l’octubre als funcionaris que estan en actiu aquest any. Els que ja estan prejubilats no van rebre res de res, ni en aquesta nòmina ni en la del novembre i, per això, s’han mobilitzat un centenar d’exagents i exadministratius del cos de seguretat. Consideren que han de rebre la part proporcional del GAdA des del 2009 que es va suprimir fins al moment de retirar-se del servei actiu. En defensa dels seus drets han posat el cas en mans dels advocats i cadascun dels implicats s’ha dirigit per carta –totes idèntiques excepte les dades personals– i a títol individual a Funció Pública per reclamar el que considera que li correspon. Un degoteig de sol·licituds que va començar fa tres setmanes amb l’objectiu que la quantitat es faci efectiva en la paga del mes en curs.
Els afectats s’han dirigit al Govern per reclamar el pagament aquest mes
Discriminatori
El fonament jurídic de la demanda es troba en el mateix decret del 15 d’octubre d’enguany que estableix un pagament únic pel GAdA ajornat, i que, segons els afectats, els atorga els mateixos drets. Per tant, han de rebre la retribució corresponent –el temps que van treballar– en concepte de productivitat, tal com s’ha fet amb els funcionaris en actiu. D’una altra manera seria, puntualitzen, una discriminació manifesta perquè hi ha casos que han estat en actiu la major part dels anys que es va suprimir el complement. En això no estan sols el expolicies. La branca de jubilats de l’USdA, que lidera el bomber retirat Joan Torra, també ha fet un cavall de batalla de la reivindicació pel cobrament de la part que els pertocaria en concepte de productivitat. I esperen que es faci efectiva en menys dels quinze dies que falten per tancar el mes. Però l’última paraula la té Funció Pública.