POLÍTICA
Sí de l’AGIA al programa d’accés a l’habitatge
Concòrdia sosté que les mesures no aturaran l’augment de preus si no es frena l’especulació
El Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA) avala el programa d’accés al primer habitatge de propietat, presentat dilluns pel Govern. El president, Gerard Casellas, considerava ahir “positiva” la iniciativa de l’executiu, ja que “permetrà l’accés al mercat de compra” d’habitatge a més ciutadans, sobretot a la franja jove. Segons el programa, publicat avui al BOPA, el Govern avalarà i finançarà durant els primers set anys el cent per cent dels interessos hipotecaris als que adquireixin la primera residència habitual i permanent.
Andorra Endavant defensa crear un préstec d'estast a tipus zero
Per al president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, “programes com el d’avalar els interessos” a la compra d’habitatge “són necessaris”, però “han de ser complementats amb mesures per frenar l’especulació immobiliària”, factor que, segons el partit, és la causa principal de l’augment de preus. Escalé també alerta que no se solucionarà el problema “si s’alleugereix la càrrega dels ingressos al comprador entre 50.000 i 60.000 euros” i els preus creixen en paral·lel. Amb mesures que “només posen un pegat” no n’hi ha prou, remarca el conseller general.
DA apunta que es contribuirà a alliberar pisos del mercat de lloguer
Préstec d'Estat
Per la seva part, la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, també manté que cal impulsar mesures per facilitar la compra d’un pis. “Nosaltres ja vam plantejar una idea en aquest sentit en la legislatura anterior”, assegura. La proposta de Montaner, però, “no és ben bé” la del Govern. Andorra Endavant defensa la creació d’un “préstec d’Estat a tipus zero” amb què les famílies “modestes, treballadores i estables” puguin cobrir “fins al 20% del valor de l’habitatge”, és a dir, l’entrada.
Les noves condicions es publiquen avui al BOPA
El finançament públic es destinaria únicament a l’adquisició d’un habitatge de residència habitual i requeriria un estudi previ i l’aprovació de l’entitat bancària. A més, els ingressos totals de la llar no podrien superar un límit determinat, cap membre podria ser propietari d’un altre immoble, i no s’haurien d’haver registrat impagaments de lloguer en el passat. A més, la quota mensual de la hipoteca no podria superar entre el 35% i el 40% dels ingressos familiars.
Per la seva banda, la consellera general demòcrata Meritxell López apunta que el programa d’accés al primer habitatge contribuirà a “alliberar pisos per al mercat de lloguer” gràcies a l’increment de la demanda de compra. La iniciativa beneficiarà les famílies, oferint-los la possibilitat d’adquirir un immoble amb l’avantatge que les quotes “es mantindran estables” (seran de l’euríbor més el 0,5%).
Els sol·licitants han d’acreditar un mínim de set anys de residència legal, efectiva, permanent i interrompuda al país, i uns ingressos mínims per sol·licitant o unitat familiar equivalents al doble del salari mínim (2.862 euros). El sol·licitant no podrà diposar de cap habitatge en propietat, ni a Andorra ni a l’estranger, ni un patrimoni igual o superior al 30% del preu de l’habitatge.