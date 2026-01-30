ANÀLISI DE LA CARTA DE DRETS SOCIALS
Jornades de treball maratonianes en sanitat i serveis socials
L’informe del comitè europeu de drets socials denuncia jornades laborals del personal sanitari i dels serveis socials de fins a 60 i 70 hores setmanals, per sobre del límit recomanat de 40. Carla Guinot, membre del comitè directiu del PS, va proposar ahir establir un límit clar d’hores laborals, regular de manera estricta les hores extraordinàries, garantir els descansos compensatoris i revisar convenis que han normalitzat jornades excessives.
El PS també va assenyalar la manca de polítiques específiques per afrontar els riscos psicoemocionals i el repte del treball digital. En aquest sentit, van defensar la necessitat d’una llei específica per regular el teletreball, amb garanties de salut i el dret efectiu a la desconnexió digital. Un altre aspecte suspès per l’informe és la persistència de la bretxa salarial de gènere, amb diferències de fins al 26% en perjudici dels sous femenins. El partit va proposar auditories salarials obligatòries, sancions per desigualtats injustificades i més transparència en les escales retributives.
En l’àmbit dels drets sindicals, Joan Torra, membre de l’USdA, va reclamar més protecció contra represàlies, garantir temps d’activitat sindical i finançament per al desenvolupament de la representació laboral.