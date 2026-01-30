BALANÇ DEL 2025
Gossos de raça perillosa: més infraccions
Els banders obren 69 atestats, la majoria per incompliments amb el morrió o la corretja
L’activitat del cos de banders va experimentar l’any passat un increment generalitzat, la relacionada amb la sensibilització i les tasques d’inspecció i control del compliment de la normativa i també la lligada al rol sancionador. Un dels àmbits sota la tutela del cos és el relatiu a la normativa de tinença d’animals de companyia i, concretament, els aspectes relacionats amb els gossos de raça potencialment perillosa. Novament, el 2025 va ser un exercici de creixement dels atestats, amb un total de 69, una xifra més alta que la dels sis anys precedents i que creix considerablement respecte a la del 2024, quan van ser 45. El cos ho explica per l’augment de denúncies i una major sensibilització de la població i la majoria d’infraccions detectades ho són perquè l’animal no duia el morrió degudament posat o anava deslligat. Les dades recollides apunten que hi ha un elevat percentatge de conformitat amb la multa per part de l’amo de l’animal, ja que el 65% s’hi van acollir, fet que comporta una reducció de l’import de la sanció. Per tal de fomentar la responsabilitat dels propietaris d’aquests animals, es fan periòdicament formacions i 78 persones van assistir a les quatre impartides durant l’any.
La Massana intensifica els controls per mantenir nets els espais públics
També van créixer els atestats per infraccions de caça, especialment els de pesca. Els primers van passar de 13 el 2024 a 17, fruit d’un total de 882 controls, un augment que s’atribueix a infraccions lleus a la nova Llei de caça relacionades amb les modificacions sobre el pla cinegètic de l’isard. Hi va haver ple de conformitats: dels 17, 14 infractors es podien acollir a la reducció de l’import i ho van fer. Respecte a la pesca, les infraccions van augmentar de 39 el 2024 a 61 l’any passat, en un context de més controls: de 1.106 a 1.506. Per tal d’incidir en el coneixement de la normativa i evitar incompliments, una acció ha consistit a instal·lar cartells informatius a l’estany d’Engolasters i es col·locaran als de Tristaina durant el 2026.
Finalment, agents del cos van obrir 15 atestats per enceses de foc irregulars (10 el 2024) i 18 per vehicles motoritzats circulant de manera irregular per entorns naturals (10 l’any anterior). Sobre el darrer aspecte, els banders destaquen l’increment de denúncies per una major sensibilització social. El cos ha registrat, alhora, una major demanda ciutadana dels seus serveis, amb 3.276 trucades (2.911 l’any anterior): en un 67,5% dels casos es va haver d’actuar. Les temàtiques més ateses van derivar del reglament de caça i demandes relacionades amb la vespa asiàtica o l’os.
Les formacions per a amos de gossos perillosos van tenir 43 inscrits l’any passat
El cos també dedica recursos a la sensibilització: un miler d’alumnes dels tres sistemes van participar en les diverses formacions impartides i també s’ha constatat un creixement del seguiment de les xarxes socials, canals que s’usen per fer divulgació. Sis agents de prova van completar durant l’any aquesta etapa integrant-se plenament al departament, conformat ara per 16 efectius, tres caps d’unitat, el director i una administrativa.