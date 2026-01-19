Civisme
La Massana intensifica els controls per mantenir nets els espais públics
Ja s’han imposat una trentena de sancions per no recollir excrements de gossos gràcies al genotipatge
El comú de la Massana ha reforçat els controls a la via pública per garantir carrers més nets i segurs, responent a la demanda de la ciutadania i fomentant la convivència als espais comuns. Aquestes accions s’han traduït en una trentena de sancions imposades als propietaris de gossos que no han recollit les femtes, identificats gràcies al programa de genotipatge. Segons ha destacat el cònsol menor Roger Fité, després d’una campanya informativa per fomentar el cens i l’ADN caní, ara s’ha intensificat la vigilància per fer efectiu el compliment de les normes.
Actualment hi ha 1.520 gossos registrats a la parròquia, i més del 80% estan genotipats. A més de les sancions per femtes, també s’han interposat multes per no portar ampolles d’aigua per ruixar les miccions, no portar el gos lligat o permetre’n la fugida. Des del departament de Via Pública asseguren que als carrers més cèntrics s’ha notat una reducció notable d’excrements, però es mantenen conductes incíviques en zones més allunyades.
Pel que fa a la gestió de residus, el comú recorda a la ciutadania que els trastos domèstics s’han de portar a la Deixalleria comunal o fer-ne ús del servei de recollida dominical i setmanal. No s’hi accepten restes de poda, runa o bombetes, que s’han de portar a les instal·lacions especialitzades. També s’ha reforçat la vigilància envers les empreses, que han de fer servir la deixalleria industrial i no els punts urbans. Aquest any ja s’ha sancionat una empresa per deixar residus plàstics on no tocava. Amb aquestes mesures, el comú vol continuar construint una Massana més neta i cívica amb el compromís de tothom.