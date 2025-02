Les formacions per a amos de gossos perillosos van tenir 43 inscrits l’any passat

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La normativa obliga els propietaris que registrin un gos de raça potencialment perillosa a seguir una formació. L’any passat van ser 43 persones, una xifra notablement més alta que la de l’any anterior (28). No obstant, el cap dels banders, Ferran Teixidó, matisa que l’increment no s’ha d’explicar per un increment de cans d’aquestes característiques perquè també l’han de passar persones que han estat sancionades per incomplir la normativa i hi havia altres titulars d’animals que la van seguir perquè no ho havien fet abans. Ara mateix el registre d’animals de companyia del Govern indica que hi ha 561 gossos de raça potencialment perillosa inscrits (hi ha 9.000 cans en total) i la xifra es manté estable, segons va indicar Teixidó.

La normativa estipula que s’han de convocar formacions cada any i ja hi ha dates per a les d’aquest 2025, publicades al BOPA. Són quatre i la primera se celebrarà el proper 5 de març. Teixidó remarca que ja s’està percebent una major sensibilització i “coneixement de la normativa”, malgrat que l’any passat hi va haver un increment d’atestats –45 pels 38 de l’any anterior–. El màxim responsable del cos de banders va apuntar que s’ha de tenir en compte que hi ha reincidents i també que la majoria d’irregularitats detectades afecten obligacions com ara que el gos dugui el morrió, ja recollides en l’anterior regulació, i que de vegades es produeixen “perquè la gent es confia, perquè potser el gos porta el morrió penjant”. L’objectiu és que tot el seguit de noves obligacions –com ara la formació– vagin fent taca d’oli i que “tothom qui vulgui tenir aquest tipus de gos sigui totalment responsable i coneixedora d’aquesta normativa”.