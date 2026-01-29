Meteorologia
El temporal Kristin deixa tres morts a Espanya i afectacions a la mobilitat i a les classes
La borrasca abandonarà la península avui i deixarà una jornada amb temps variable amb pluges menys intenses i persistens que ahir
Carreteres tallades, trens suspesos, vehicles atrapats per la neu, desallotjaments, inundacions, rius desbordats, classes cancel·lades i endarreriments... Són una bona forma de resumir els efectes que la borrasca Kristin ha deixat a Espanya i que ahir va posar en alerta les 17 comunitats autònomes del país. El temporal, ràpid, però intens, s'ha cobrat la vida de tres persones a Màlaga, Sevilla i Palència, segons informen diversos mitjans espanyols.
Dimecres, la meteorologia adversa va obligar a tancar 769 centres educatius i només a Andalusia es van registrar més de 2.500 incidències derivades d'aquest fenomen meteorològic. Segons els meteoròlegs, però, sembla que el pitjor ja ha passat per Kristin abandona avui la península ibèrica i que deixarà una jornada amb temps variables.
Avui, tot i que ja han reobert moltes escoles, encara n'hi haurà algunes que romandran tancades per seguretat a Extremadura o Andalusia i encara s'esperen algunes precipitacions generalitzades a tot el país i a les Illes Balears, però en principi no s'espera que siguin ni tan intenses ni tan constants com ahir, a excepció de les zones muntanyoses i la serra de Madrid, on no es descarten pluges persistents. La cota de neu també pujarà en diverses províncies del país.