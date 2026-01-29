Afers Exteriors
El primer ministre portuguès suspèn la visita a Andorra pels danys causats pel temporal a Portugal
Luis Montenegro tenia previst inaugurar el consulat portuguès al Principat i trobar-se amb el cap de Govern, Xavier Espot
El primer ministre de Portugal, Luis Montenegro, ha cancel·lat la seva visita a Andorra, programada per avui, a causa dels efectes que ha provocat la borrasca Kristin a Portugal, on ha deixat quatre morts i prop d'un milió de cases sense llum.
Montenegro havia de venir a Andorra per inaugurar el nou consolat portuguès aquest tarda, però el Govern ha informat que "el primer ministre vol estar present a Portugal per donar suport a la població", motiu pel qual també s'ajorna la inauguració del consulat. Montenegro també tenia programada una reunió amb el cap de Govern, Xavier Espot, per tractar afers bilaterals, així com una reunió de treball de les delegacions d'ambdós països.
NACIONAL
El primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, visita demà Andorra
Redacció