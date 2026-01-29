Catàstrofe
La borrasca Kristin deixa 5 morts a Portugal i fins a un milió de cases sense llum
El temporal ha provocat la cancel·lació de la visita del primer ministre lucita a Andorra, prevista per aquesta tarda
La situació crítica que travessa Portugal pel temporal Kristin ha fet que el primer ministre del país veí, Luis Montenegro, hagi hagut de prendre la decisió de posposar la visita que tenia prevista per aquesta tarda a Andorra per inaugurar el consolat portuguès al Principat. El fet és que el pas de la borrasca per la península ibèrica ha deixat un total de 5 morts a la nació com a resultat de les inundacions, caigudes d'arbres i estructures afectades pel vent i més d'un milió d'habitatges sense llum, segons informen diversos mitjans.
Les autoritats portugueses informen que han registrat al voltant de 3.300 incidents relacionats amb el temporal i prop de 485.000 usuaris que ahir el migdia es van quedar sense electricitat fins al migdia. A més s'han pogut veure onades de fins a 14 metres d'alçada i ventades de 200 quilòmetres per hora. La situació meteorològica també va obligar ahir al tancament de les escoles a moltes zones del país i el servei de trens i de carreteres també s'ha vist greument afectat, segons les autoritats lusitanes.
A la sis del matí d'ahir, l'avaria causada pel fort temporal va procar que gairebé un milió de llars es quedessin a les fosques als barris de Guarda, Coímbra, Castelo Branco, Portalegre; Leiria, Santarém i Setúbal.
El Govern d'Andorra ha informat en una comunicació als mitjans, que ara, la prioritat del primer ministre portuguès és "estar present a Portugal per donar suport a la població".