El PS i l’USDA denuncien greus mancances laborals i sindicals després del suspens d’Europa
La formació ha destacat que les conclusions no són noves i que ells fa anys que ho denuncien
El Partit Socialdemòcrata (PS) ha qualificat el dictamen europeu sobre els drets laborals a Andorra "d’avís molt seriós” i han assegurat que que les conclusions no són noves, sinó que confirmen advertiments que sindicats i PS fa anys que denuncien. És la conclusió que ha exposat avui Carla Guinot, membre del comitè directiu del PS, de l'anàlisi de la carta del Comitè Europeu de Drets Socials que ha fet la formació remarcant que Andorra suspèn en diversos àmbits clau, especialment pel que fa a la jornada laboral, la salut laboral, la bretxa salarial de gènere i els drets sindicals.
Guinot ha indicat que sobre la jornada laboral i la salut laboral a sectors com la sanitat i els serveis socials es registren setmanes de treball de fins a 60 i 72 hores, molt per sobre del límit recomanat de 40 hores. En aquest sentit, proposen establir per llei que posi un tope clar de jornada, regular estrictament les hores extraordinàries, garantir descansos compensatoris i revisar convenis que han normalitzat jornades excessives.
El PS defensa una llei específica sobre riscos psicosocials, la regulació del teletreball amb garanties de salut, el dret efectiu a la desconnexió digital i un règim sancionador real. Unes millores que donarien resposta a les conclusions d'Europa sobre que Andorra no disposa de polítiques específiques contra l’estrès laboral, la vigilància digital o els riscos associats a les plataformes digitals.
Sobre la bretxa salarial respecte a la que Europa constata que les dones cobraven fins a un 26% menys que els homes, el PS proposa auditories salarials obligatòries, sancions per desigualtats injustificades i transparència en les escales salarials.
La compareixença ha comptat amb la participació del secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USDA), Joan Torra, que ha denunciat que el treball sindical al sector privat és “pràcticament nul” i ha alertat que la llibertat sindical, tot i estar reconeguda legalment, està greument limitada en la pràctica. Tant el PS com l’USDA reclamen més protecció contra represàlies, temps sindical garantit, foment real de la negociació col·lectiva i finançament per als sindicats.
Guinot i Torra han coincidit que la Carta Europea no s’ha d’interpretar com una imposició externa, sinó com una oportunitat per corregir dèficits estructurals que, alerten, fa massa anys que s’ignoren.