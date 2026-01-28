Consell de ministres
El primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, visita demà Andorra
El mandatari es desplaça al Principat per inaugurar el consolat portuguès
El primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, visita demà Andorra, segons ha anunciat el portaveu del Govern, Guillem Casal. Montenegro es desplaça al Principat per inaugurar el consolat portuguès, la nova representació diplomàtica que tindrà Portugal al país per atendre una comunitat d'uns 8.500 residents.
Casal ha explicat que el mandatari serà rebut a les 17 hores a l'edifici administratiu pel cap de Govern, Xavier Espot, i mantindrà una trobada de treball per reforçar les relacions existents entre els dos països. El ministre ha destacat que Portugal és per a Andorra "com un veí" encara que no hi sigui físicament. Espot i Montenegro compareixeran després conjuntament en roda de premsa.
La delegació andorrana estarà integrada pel cap de Govern, la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tort, la consellera diplomàtica, Maria Ubach, i l'ambaixadora d'Andorra a Portugal, Olga Gelabert. El primer ministre lusità estarà acompanyat per l'ambaixador de Portugal a Andorra, José Augusto Duarte, el secretari d'Estat de les comunitats portugueses, Emídio Sousa, i el cònsol general de Portugal a Andorra, Duarte Pinto da Rocha.
Casal ha ressaltat que la visita oficial s'emmarca en els més de 30 anys de relacions diplomàtiques els dos països, que es van iniciar el 1994. Luís Montenegro farà estada per primera vegada a Andorra des de que va ser escollit primer ministre l'abril del 2024, i amb anterioritat havia visitat el país el primer ministre Antonio Costa.