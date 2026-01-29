SISTEMA DE JUBILACIÓ
El pacte per modificar les pensions s’allunya tot i la urgència de la CASS
Demòcrates i el PS asseguren que hi ha un preacord sobre els punts a modificar, però no en quin grau, mentre que Concòrdia ho desmenteix
L’acord sobre les pensions es troba en un estat embrionari i cada grup parlamentari defensa un model diferent, amb discrepàncies sobre com afrontar un canvi que, des de la CASS, demanen que sigui sistemàtic i no tan sols per ajustar paràmetres com l’edat de jubilació, les cotitzacions o el preu del punt. L’estat de la qüestió se centra a decidir quin serà el futur de les pensions, que passa per adaptar el sistema a un model mixt en què la branca pública es complementi amb un pilar de capitalització privat o mantenir el sistema actual amb diversos ajustaments.
“Nosaltres estem treballant per fer sostenible el sistema actual, no per
canviar-lo”
Els consellers membres de la comissió legislativa sobre les pensions plantegen diversos escenaris per retocar el model actual, tot i que encara s’està en espera que la majoria presenti una proposta per encetar el debat polític sobre com s’iniciarà la remodelació del sistema. Sobre la comissió planeja la necessitat d’introduir canvis, però aquesta necessitat és l’únic punt sobre el qual sembla que existeix un acord, com van expressar al Diari els consellers dels diversos grups. El grup parlamentari demòcrata va reiterar la necessitat d’aplicar mesures de manera immediata, com va sostenir Jordi Cinca, màxim responsable del fons de reserva (FRJ), per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions. Com van explicar, dins de la comissió existeix un consens general sobre la filosofia global de la reforma i sobre la necessitat de començar a plantejar canvis, com ara l’augment de les cotitzacions o de l’edat de jubilació. Tot i aquest acord de fons, des de Demòcrates van admetre que, quan s’entra en el detall de cada mesura concreta, afloren diferències de criteri entre els grups.
“No m’atreviria a assegurar que ja s’ha assolit un preacord sobre la qüestió”
Susanna Vela, presidenta del PS, va explicar que existeix un preacord partint de diversos punts que ja s’han analitzat, com l’augment de les cotitzacions o de l’edat de jubilació, però que ara cal traslladar-los a una proposta concreta i la manera com s’ajustin definirà la posició del PS. Pel que fa al fons del debat, la líder socialdemòcrata va deixar clar que el seu grup no comparteix les reformes estructurals del sistema de pensions. “Nosaltres estem treballant per fer sostenible el sistema actual, no per canviar-lo”, va remarcar, reiterant que el PS només avalarà reformes que permetin millorar la sostenibilitat del sistema públic sense alterar-ne la naturalesa.
“Cal virar cap a un model mixt perquè així ens ho diuen els indicadors poblacionals”
Vela també va qüestionar el discurs d’urgència que, segons va dir, transmet la CASS. Tot i reconèixer que cal introduir millores, va considerar que l’escenari que es dibuixa és alarmista. “Per la informació que tenim, la situació no és tan catastròfica”, va afirmar, advertint que les decisions no s’han de prendre sota pressió i assegurant que “no hem de solucionar-ho tot de cop”, subratllant que el sistema s’haurà d’anar ajustant amb el temps. El PS defensa que l’Estat assumeixi una part important del cost per garantir la sostenibilitat del sistema, i no tan sols treballadors i empreses. Entre les opcions plantejades, va esmentar que el Govern assumeixi íntegrament la part sanitària de les cotitzacions per destinar les aportacions d’empreses i treballadors a les jubilacions o vies de finançament alternatives, com ara nous impostos destinats al FRJ.
Pol Bartolomé, conseller de Concòrdia, va assegurar que “no hi ha hagut canvis des de la darrera reunió”, i va descartar l’existència d’un preacord sobre com afrontar les modificacions del sistema, assegurant que el debat polític encara no s’ha encetat tot i fixar aquest primer semestre com a objectiu per presentar un text que abordi la qüestió.
Fora de la comissió, AE va expressar rebuig a la modificació dels paràmetres. La presidenta del partit, Carine Montaner, va sostenir la idea de complementar el fons públic amb un sistema privat de capitalització per als joves basat en l’interès compost per generar riquesa. Sobre les pressions de la CASS, va assegurar que “ens van dir que el sistema entraria en fallida el 2024, però avui encara es manté”. Tot i això, Montaner va compartir la necessitat de virar cap a un model mixt “perquè així ho diuen els indicadors poblacionals”.
La CASS ha demanat en reiterades ocasions que la reforma sigui ambiciosa i modifiqui el model del sistema. En aquesta línia, des de Demòcrates van assegurar que això es treballa “en paral·lel”.