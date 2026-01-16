ELS ACTIUS S'HAN INCREMENTAT EN 130 MILIONS EL DARRER EXERCICI
El fons de reserva de jubilació s’apropa als 2.000 milions d’euros
La guardiola de les pensions tanca l’any 2025 amb una rendibilitat del 5,6%
El fons de reserva de jubilació (FRJ) ha conclòs l’exercici 2025 amb uns actius totals sota gestió de 1.953,1 milions d’euros, superant per primera vegada la barrera dels 1.900 milions. Això suposa un increment de 130,2 milions respecte al tancament de 2024, quan el patrimoni era de 1.822,9 milions.
Pel que fa a la rendibilitat, el fons ha assolit un +5,6% durant el 2025, millorant significativament els resultats del 2024, any en què es va registrar una caiguda del -7,1%. Aquest gir positiu es pot atribuir a una combinació de factors com ara l’alleujament de la política monetària, la resiliència de l’economia global i les expectatives generades per l’aplicació creixent de la intel·ligència artificial en diversos sectors, segons destaca l’informe preliminar publicat pel FRJ.
1.953 milions d’euros al FRJ a 31 de desembre del 2025
Aquesta tendència positiva ha permès acumular una rendibilitat del 24,7% en els darrers tres anys i del 20,6% en els últims cinc. En comparació, la rendibilitat acumulada a llarg termini des de finals del 2012 és del 48,3%, molt per sobre de l’IPC andorrà, que en el mateix període ha estat del 26,2%. D’aquesta manera, el fons continua complint l’objectiu legal de superar la inflació a mitjà i llarg termini, com estableix la Llei 11/2025.
Composició de la cartera
En relació amb la composició de la cartera, predominen els actius de renda fixa i monetaris, que representen el 61,7% del total, seguits de la renda variable (29,7%) i altres actius (8,6%). La volatilitat anualitzada dels últims cinc anys s’ha situat en un 5,2%.
El fons continua consolidant-se com a eina clau per a la sostenibilitat del sistema de pensions andorrà, amb aportacions acumulades procedents dels excedents de la branca de jubilació de la CASS que ja arriben als 577,6 milions d’euros.
Tot i que es tracta de dades preliminars, el comportament del fons de reserva de jubilació al llarg del 2025 reflecteix una clara recuperació després del retrocés sofert l’any anterior, i reforça la seva trajectòria positiva de llarg termini.