Diners al Principat
Nous testimonis confirmen operacions financeres de Jordi Pujol Ferrusola amb comptes a Andorra
Diverses declaracions davant l’Audiència Nacional revelen pagaments i cobraments des del Principat, tot i que els implicats justifiquen les transaccions com a préstecs, compres o herències
Aquest dijous han declarat diversos testimonis davant l’Audiència Nacional espanyola en el marc de la causa per presumpta corrupció i blanqueig contra Jordi Pujol Ferrusola, fill gran de l’expresident català Jordi Pujol, segons les informacions de diversos mitjans espanyols. Els declarants han admès operacions econòmiques amb ell vinculades a comptes bancaris andorrans, si bé tots han justificat les transaccions com a moviments privats o familiars, i no pas com a operacions il·lícites.
Un dels casos més destacats ha estat el de Xavier Plana Bassols, soci de l’empresa Gestión por Objetivos SA, que ha reconegut haver rebut un préstec personal de Pujol Ferrusola, per un import de 7 milions de pessetes, cobrat a Andorra i retornat anys després —també a Andorra— a través d’un empresari rus, amic seu i implicat en la gestió d’una terminal petrolífera al Port de Tarragona. Plana, que va ser apoderat d’una empresa de Pujol Ferrusola a la República Dominicana, ha afirmat que tenir diners a Andorra “era quasi una tradició familiar fa 40 anys” a Catalunya.
La seva esposa, professora de batxillerat, també ha declarat sobre una transferència de 105.000 euros feta l’any 2004 entre un compte seu a Andorra i un altre de titularitat de Pujol Ferrusola. Ha dit desconèixer aquesta operació i només haver coincidit amb ell un parell de vegades, tot apuntant que era el seu marit qui tenia relació amb ell.
En el mateix procés ha declarat el periodista d’El Mundo Esteban Urreiztieta, que va destapar els comptes andorrans de la família Pujol. Ha defensat la veracitat de les seves publicacions, basant-se en fonts com l’exparella de Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, o l’empresari Javier de la Rosa, així com en la confessió posterior de l’expresident sobre l’origen dels diners d’Andorra. Urreiztieta ha al·legat el secret professional per no revelar les seves fonts i ha subratllat que una gravació avala el contingut d’una entrevista clau amb l’empresari argentí Gustavo Shanahan.
Aquestes declaracions apunten a una complexa xarxa de relacions personals, professionals i familiars al voltant de Pujol Ferrusola, amb Andorra com a escenari recurrent de les transaccions. Tot i les explicacions dels testimonis, la fiscalia i l’Agència Tributària d'Espanya continuen investigant l’origen i finalitat dels diners.