Investigació a la família Pujol
La neta de Jordi Pujol diu que va descobrir els diners a Andorra poc abans de la confessió
Núria Pujol, ha al·legat a la declaració a l'Audiència Nacional que "als nets mai ens volien involucrar" en les operacions que la família tenia al Principat
La filla de Jordi Pujol Ferrussola i Mercè Gironès, Núria Pujol Gironès, ha assegurat aquest dimecres a l'Audiència Nacional de Barcelona que el pis on ara viu és fruit de la donació de més de mig milió d'euros que els seus pares li van fer el juliol del 2014 i que va servir per comprar l'habitatge, propietat dels seus progenitors on tenien radicades la majoria d'empreses. Tanmateix, ha negat que conegués els negocis del seu pare o que la família tingués diners a Andorra, segons informen diversos mitjans espanyols. La dona, a més, assegura que es va assabentar d'això últim per la premsa i poc abans de la confessió pública del seu avi, Jordi Pujol, fa onze anys.
Pujol Gironès, nascuda el 1992, ha declarat per videoconferència que els seus pares es van divorciar el 2011 i que tres anys més tard, quan van arribar a un acord, ella gairebé no tenia ingressos. Aleshores, tan Pujol Ferrussola com Gironès, van acordar que el pare li donaria 585.000 euros, que pocs dies després, van servir per comprar a IMISA, la societat del progenitor, el pis situat al carrer Ganduixer de Barcelona on hi havia la seu de la majoria de les empreses familiars. El preu de l'immoble era de 495.000 euros i la resta de diners rebuts per la jove es van destinar a sufragar impostos. Una vivenda, a la qual no hi va anar a viure fins el 2016, quan es va casar.
Segons els mitjans espanyols, la jove ha explicat a l'Audiència Nacional, que no sabia que el pis formava part d'una empresa del seu pare ni que ell tenia procediments judicials oberts. I també ha confessat, que la donació de la quantitat de diners esmentada que va rebre, la va acceptar, un cop consultat el tema amb l'advocat del seu pare, Albert Carrillo, el mateix lletrat que també defensava els interessos de l'expresident de la Generalitat en el judici.
Segons els mitjans espanyols, quan Pujol Gironès ha estat preguntada per l'advocat de l'Estat d'Espanya a la declaració d'aquest dimecres, ha assegurat que "als nets mai ens van involucrar", que no es parlava del tema a casa i que no va ser fins pocs dies abans de la confessió pública del seu avi, quan va saber que hi havia diners de la família a l'estranger i que els detalls els va anar coneixent pel que es publicava a la premsa. També ha subratllat, que Pujol Ferrussola no anava sovint a Andorra i que si tota la família ho va fer de manera conjunta, va ser durant les vacances.
NACIONAL
La família Pujol sent “vergonya” d’haver tingut diners a Andorra
Redacció