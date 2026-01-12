Investigació
Els Pujol van regularitzar els diners a Andorra el dia que es va publicar que tenien fons al país
L’assessor fiscal Sánchez Carreté declara que l'encàrrec es va fer abans de la confessió de Jordi Pujol
El 7 de juliol de 2014, el mateix dia en què es van publicar moviments bancaris de membres de la família Pujol a la Banca Privada d’Andorra, Josep Anton Sánchez Carreté va rebre l’encàrrec de regularitzar "ràpid i corrents" els fons que els fills de l’expresident tenien a l’estranger. Així ho ha declarat aquest dilluns com a testimoni a l’Audiència Nacional, que ha reprès el judici contra Jordi Pujol i els seus set fills per presumptes delictes vinculats a l’origen de la seva fortuna oculta.
Sánchez Carreté ha explicat que gairebé tots els membres de la família, excepte l’expresident i el seu primogènit, van participar en una reunió convocada pels advocats Xavier Melero i Albert Carrillo per iniciar la regularització. El material bancari lliurat en aquell moment era incomplet i, mesos després, es va ampliar amb un pendrive entregat pels mateixos advocats. Aquest dispositiu va ser clau per a la investigació, tot i que la defensa en demana la nul·litat perquè, segons Carreté, el jutge només havia autoritzat la intervenció d’informació relativa a Jordi Pujol Ferrusola i la seva exesposa.
Al llarg de la sessió també han declarat altres testimonis com Jordi Puig, exsoci de Pujol Ferrusola i germà de l’exconseller Felip Puig, i l’empresari Salvador Heras, que han reconegut relacions comercials amb el primogènit del clan, però sense documentació formal que justifiqui les factures. La fiscalia sospita que aquestes operacions podrien encobrir comissions il·legals i blanqueig de capitals, segons apunten diversos mitjans espanyols.