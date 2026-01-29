Allau 

Un mort i un ferit per una allau a Cerler

El lloc on s'ha produït el fenomen ha estat una zona que es troba fora del domini esquiable de l'estació

Un mort i un ferit per una allau a Osca.
Dos muntanyencs s'han vist atrapats per una allau aquest dijous al 'pico Cebollés' de Cerler a la població de Benasque, a Osca. Segons han confirmat fonts de la guardia civil espanyola, l'incident ha deixat, de moment, un mort i un ferit, que ha estat traslladat en un helicòpter medicalitzat amb un quadre d'hipotèrmia, a l'hospital Miguel Servet de Saragossa. Els esquiadors que es trobaven a les pistes han pogut veure com es desplaçava la quantitat de neu, tal com es pot veure en el vídeo pujat a les xarxes socials.

El lloc on s'ha produït l'allau es troba fora del domini esquiable de l'estació i els serveis d'emergència i la Guàrdia Civil espanyola s'han mobilitzat en rebre la trucada d'avís de dos dels companys que anaven amb els muntanyencs accidentats passats dos quarts d'una del migdia. Tot i que els serveis d'emergència li han practicat maniobres de reanimació no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. L'operatiu de rescat ha comptat amb un total de vuit agents

Amb aquesta, ja són cinc allaus les que s'han desencadenat al Pirineu aragonès en les darreres setmanes i la sisena víctima mortal. 

Davant aquest escenari, el Govern aragonès ha fet una crida a mantenir la màxima precaució davant l'acusat perill d'allaus i desaconsella ferventment esquiar fora pistes i també l'esquí de muntanya

