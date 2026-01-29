Allau
Un mort i un ferit per una allau a Cerler
El lloc on s'ha produït el fenomen ha estat una zona que es troba fora del domini esquiable de l'estació
Dos muntanyencs s'han vist atrapats per una allau aquest dijous al 'pico Cebollés' de Cerler a la població de Benasque, a Osca. Segons han confirmat fonts de la guardia civil espanyola, l'incident ha deixat, de moment, un mort i un ferit, que ha estat traslladat en un helicòpter medicalitzat amb un quadre d'hipotèrmia, a l'hospital Miguel Servet de Saragossa. Els esquiadors que es trobaven a les pistes han pogut veure com es desplaçava la quantitat de neu, tal com es pot veure en el vídeo pujat a les xarxes socials.
El lloc on s'ha produït l'allau es troba fora del domini esquiable de l'estació i els serveis d'emergència i la Guàrdia Civil espanyola s'han mobilitzat en rebre la trucada d'avís de dos dels companys que anaven amb els muntanyencs accidentats passats dos quarts d'una del migdia. Tot i que els serveis d'emergència li han practicat maniobres de reanimació no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. L'operatiu de rescat ha comptat amb un total de vuit agents.
Les allaus causen sis morts al Pirineu aquesta temporada
Amb aquesta, ja són cinc allaus les que s'han desencadenat al Pirineu aragonès en les darreres setmanes i la sisena víctima mortal.
Davant aquest escenari, el Govern aragonès ha fet una crida a mantenir la màxima precaució davant l'acusat perill d'allaus i desaconsella ferventment esquiar fora pistes i també l'esquí de muntanya.