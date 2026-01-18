SUCCESSOS
Les allaus causen sis morts al Pirineu aquesta temporada
La xifra és la més alta en l'última dècada i els experts recomanen formació i conscienciació a la muntanya
Els últims dies en el Principat s'han produït diverses allaus que han afectat algunes persones. A principis de gener, l'esportista catalana Ares Masip va publicar a les seves xarxes socials com una allau la va arrossegar, en aquest cas, en va sortir il·lesa. Més recentment, un treballador de l'estació d'esquí d'Ordino-Arcalís va traspassar al cap d'uns dies de ser traslladat a l'hospital, a conseqüència d'una allau en el mateix domini esquiable on treballava. Les allaus són fenòmens molt perillosos que han provocat la mort de moltes persones al llarg dels anys, i en aquesta temporada hivernal ja s’ha registrat la xifra més alta de víctimes als Pirineus en la darrera dècada.
Aquesta temporada ja "hi ha hagut sis víctimes mortals en el Pirineu", explica la investigadora de l'Andorra Recerca i Innovació (AR+I), geòloga, nivòloga i membre de la comissió d'accidents de l’Associació pel Coneixement de la Neu i les Allaus (ACNA), Aina Margalef. Es tracta de la xifra més alta dels darrers deu anys, atès que l'última vegada que se'n va registrar més va ser la temporada passada amb cinc morts.
A banda de les defuncions, Margalef explica que des de l'ACNA tenen constància que s'han produït una trentena d'accidents relacionats amb les allaus tot just aquest inici de temporada en els Pirineus. "Aquest any hem registrat el voltant d'uns trenta accidents de persones que han estat arrossegades per una allau", afirma Margalef, que afegeix: "És una barbaritat".
Per aquest motiu els experts recomanen que cal tenir formació quan es realitzen excursions lluny de les pistes d'esquí. "El missatge que estem intentant transmetre és que per sortir a la muntanya has de saber interpretar el butlletí d'allaus i el terreny, cal tenir coneixements de nivologia i conèixer els indicis d'inestabilitat del terreny, i tot això només es pot saber si s'està format", indica Margalef. Això és imprescindible per evitar trobar-se un ensurt quan es fa esquí fora dels dominis esquiables.
"S'hauria de fer més conscienciació a la muntanya, no només s'ha de mirar el nombre que indica el perill d'allaus, sinó que s'ha de saber interpretar el butlletí", relata el guia de muntanya de l'empresa Torb, Julià Joseph Porta. "En el Pirineu les condicions de neu són molt irregulars, el butlletí pot marcar un nivell de risc baix, però no exclou que puguis entrar en zones concretes com bauades o canals on et pots trobar molta neu i no ets conscient que t'estàs posant en risc, per això és fonamental llegir el butlletí complet, no només el número de risc", argumenta el guia de muntanya.
A més de la formació, també és fonamental portar l'equipament adequat. "Sempre que s'esquia fora pista s'ha de fer amb material de seguretat", assevera la investigadora de l'AR+I. En aquest sentit, quan es fa una sortida s'ha d'anar acompanyat i portar sempre detector de persones (ARVA o DVA), una pala i una sonda. Aquests tres elements són imprescindibles perquè en cas de trobar-se amb una allau es pugui trobar la persona i desenterrar-la. I és que les estadístiques assenyalen que els primers 15 minuts després que una persona quedés colgada de neu són fonamentals, ja que passat aquest temps la probabilitat de sobreviure cau en picat.
El problema actual és que molta gent cada vegada busca noves experiències i esquiar per neu pols és una d'elles. "A través de les xarxes socials veiem gent esquiant neu pols i això apropa i normalitza la pràctica d’aquests esports. Creiem que està a l'abast de tothom, però no és tan senzill perquè es requereix d'una formació. La gent no sap el risc que està assumint", comenta Joseph.