Esquí
Grandvalira denuncia amb un vídeo la imprudència de dos esquiadors a Arinsal
Han accedit al domini tot i els avisos de risc d’allaus i han estat a punt de quedar atrapats per una allau desencadenada
Grandvalira denuncia amb un vídeo que avui a les 8 hores del matí, dues persones practicant esquí de muntanya es trobaven al pic del Port Negre d'Arinsal, una zona que estava tancada, i han passat segons abans de produir-se una allau controlada. Els esquiadors "han fet cas omís de les indicacions d'un treballador" i han continuat ascendint per l'estació "malgrat les advertències d'allau i la senyalització visible de no traspassar la zona", ha apuntat Grandvalira en un comunicat, tot remarcant que "en el moment que han passat ambdós esquiadors, la càrrega explosiva per desencadenar l'allau en qüestió, ja estava col·locada, i per tant no es podia fer res per aturar-ho". L'estació recorda que aquest tipus d'actuacions són "altament imprudents i posen en risc tant els usuaris com els professionals que treballen per garantir la seguretat del domini".
Les estacions de Grandvalira Resorts es troben amb acumulacions de neu "importants", fet que incrementa "de manera notable" el risc d'allaus, motiu pel qual els equips del terreny "treballen intensament" per garantir la seguretat a la muntanya i mentre duen a terme el PIDA (Pla d'Intervenció de Desencadenament d'Allaus), les àrees afectades, com és la del pic del Port Negre, romanen tancades.
Les estacions recorden la importància de respectar els horaris d’obertura dels circuits d’esquí de muntanya, habilitats amb l’objectiu de garantir la seguretat dels practicants. Alguns circuits es poden utilitzar de 9 a 17 hores i d’altres entre les 17 i les 22 hores. Fora d’aquests horaris, es realitzen treballs amb màquines trepitjaneu i operacions de seguretat com el PIDA, que comporten riscos elevats. També es recalca que els cables de les màquines poden provocar accidents greus.