Habitatge
Govern espera tenir la proposta de descongelació dels lloguers al març
L'executiu va començar ahir la ronda de reunions amb els propietaris de les set parròquies
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que el Govern d'Andorra preveu tenir la proposta de projecte de llei de descongelació dels lloguers el març, un cop retorni l'activitat parlamentària. Tot i això, Casal ha esmentat que "la voluntat és donar-lo a conèixer a principis d'any, però tenim tot el 2026". Les reunions amb els propietaris van començar ahir a Canillo, i avui s'han fet a Encamp, "i se'n farà una per parròquia, més algun altre amb alguns col·lectius afectats com la Coordinadora de l'Habitatge", ha mencionat Casal en la roda de premsa posterior al consell de ministres.
La desena de reunions, "que s'allargaran fins ben entrat al mes de febrer", tenen com a objectiu "tastar la recepció dels propietaris i col·lectius afectats, per veure si s'està treballant en bona línia o s'ha de remodelar el projecte de llei", ha apuntat Casal.
NACIONAL
Govern ha contactat amb més de 800 propietaris perquè posin els pisos al mercat
Pedro García