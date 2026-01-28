Habitatge
El Govern inicia les reunions amb els propietaris per abordar la desintervenció del lloguer
L’objectiu és explicar el projecte de llei que regularà la sortida progressiva del control dels contractes
El Govern d'Andorra ha donat el tret de sortida a les reunions amb propietaris de béns immobles per presentar-los el projecte de llei que ha de permetre una desintervenció progressiva dels contractes de lloguer. Aquesta iniciativa busca trobar un equilibri entre els drets dels propietaris i la protecció dels llogaters, en un moment marcat per les tensions al mercat immobiliari.
Pedro García
Durant aquestes trobades, l’executiu exposa els mecanismes previstos a la nova normativa per avançar cap a un sistema menys intervingut, tot garantint l’estabilitat i la seguretat jurídica per a totes dues parts. El projecte vol facilitar l’adaptació progressiva dels contractes a les condicions del mercat, tot mantenint mesures de protecció per als col·lectius més vulnerables.