Govern refarà la reclassificació dels llocs de treball del 2023 anul·lada per la Batllia
El ministeri de Funció Pública treballa per presentar el reglament al febrer
El Govern d'Andorra refarà la reclassificació dels llocs de treball del 2023. Tal com ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres, remarcant que "el Govern té ple respecte a les decisions judicials i no recorrerà contra la sentència", tot apuntant que "la voluntat del ministeri de Funció Pública és presentar el reglament al febrer". Casal ha volgut remarcar que "la resolució no tindrà conseqüències per a les persones afectades, ni en termes econòmics ni en professionals".
La reclassificació dels llocs de treball del 2023 s’haurà de refer
El ministre ha explicat que la sentència "revisa exclusivament aspectes formals, el procediment, i no entra a valorar el fons ni criteris objectius de l'empresa externa", motiu pel qual, "el Govern només haurà de reformular el procediment, ja que en el seu moment es va dur a terme de manera interna i ara s'haurà de fer un nou reglament que ho reguli". En aquest sentit, Casal ha esmentat que "el procediment serà diferent, però que el resultat serà igual".