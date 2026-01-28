Administració general
Concòrdia acusa el Govern de "mala gestió" en la revisió dels llocs de treball públics
La formació vol saber per què s’han apujat alguns salaris i denuncia manca de transparència en el procés
El grup parlamentari de Concòrdia ha acusat el Govern d'Andorra de "mala gestió i manca de planificació" pel cas de les reclassificacions dels llocs de treball del 2023. Per aquest motiu, la formació vol saber per què s’han apujat alguns sous i altres no, i critiquen la manca de transparència del ministeri de Funció Pública.
Entre la documentació requerida hi ha els informes i les metodologies de l’empresa externa contractada, les sentències relacionades i el cost total del procés. Concòrdia denuncia una gestió deficient i reclama una reforma basada en criteris tècnics, amb el desplegament de la Llei de la Funció Pública.