Concòrdia acusa el Govern de "mala gestió" en la revisió dels llocs de treball públics

La formació vol saber per què s’han apujat alguns salaris i denuncia manca de transparència en el procés

Cerni Escalé i Núria Segués, de Concòrdia.Fernando Galindo

El grup parlamentari de Concòrdia ha acusat el Govern d'Andorra de "mala gestió i manca de planificació" pel cas de les reclassificacions dels llocs de treball del 2023. Per aquest motiu, la formació vol saber per què s’han apujat alguns sous i altres no, i critiquen la manca de transparència del ministeri de Funció Pública.

Entre la documentació requerida hi ha els informes i les metodologies de l’empresa externa contractada, les sentències relacionades i el cost total del procés. Concòrdia denuncia una gestió deficient i reclama una reforma basada en criteris tècnics, amb el desplegament de la Llei de la Funció Pública.

