Condemnat a vuit anys de presó l'autor de l’atropellament múltiple a Andorra la Vella
El Tribunal ha dictat l’expulsió de l’acusat del país durant 40 anys i la retirada del permís de conduir per un període de 18 mesos
El Tribunal de Corts ha condemnat a vuit anys de presó ferma l’autor de l’atropellament múltiple de la matinada del 29 de març del 2024 a les portes d’una discoteca d’Andorra la Vella.
La fiscalia demanava 30 anys de presó per un delicte de temptativa d’assassinat, uns càrrecs que el Tribunal ha desestimat i ha substituït per cinc delictes majors de lesions doloses amb perill de causar la mort, així com per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues.
A més, el Tribunal ha dictat l’expulsió de l’acusat del país durant 40 anys i la retirada del permís de conduir per un període de 18 mesos.
Sergi Gil