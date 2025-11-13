JUSTÍCIA
Corts no veu intent d’assassinat en l’atropellament de cinc persones
El tribunal, ho considera lesions, i condemna l’autor dels fets a vuit anys de presó ferma
El Tribunal de Corts ha condemnat a vuit anys de presó el jove acusat d’haver atropellat cinc persones la nit del 29 de març del 2024 a l’exterior d’una discoteca d’Andorra la Vella. La sentència absol l’acusat dels cinc delictes majors de temptativa d’assassinat pels quals la Fiscalia demanava inicialment 30 anys de presó. En canvi, ha estat declarat culpable de lesions doloses, consum de droga tòxica en local públic, conducció sota els efectes de l’alcohol, danys materials i desobediència a l’autoritat.
A més de la pena de presó, la sentència preveu l’expulsió del país durant 40 anys, la retirada del permís de conduir per a dos anys i el pagament de multes que ascendeixen a 3.300 euros. També haurà d’assumir les despeses processals conjuntament amb la seva mare, propietària del vehicle, i indemnitzar la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i les persones ferides durant l’incident.
la fiscalia havia demanat 30 anys d’internament per al processat
Durant la vista oral, l’acusat va declarar que no recordava els fets i va atribuir la seva conducta al consum excessiu d’alcohol i de cocaïna. Va assegurar que l’últim record que tenia era que estava a la barra del local i que es va despertar a les dependències policials. Va negar haver actuat amb intencionalitat.
Els testimonis aportats per la defensa van declarar que l’acusat no era una persona ni conflictiva ni violenta, i van relatar que la situació es va produir després d’un moment de tensió a l’exterior del local.
En canvi, els testimonis de les víctimes van declarar que el vehicle va accelerar de manera sobtada en direcció cap al grup i que l’impacte va ser directe. Algunes de les persones afectades van patir lesions lleus a les extremitats.
La Fiscalia va sostenir que es tractava d’un acte voluntari i premeditat, mentre que la defensa va demanar una rebaixa de la pena argumentant absència d’intencionalitat i lesions no greus.