ExCopríncep episcopal
Vives: "La Santa Seu no pensa abandonar a Andorra"
L'exCopríncep episcopal adverteix que el Principat "no hauria de passar dels cent mil habitants"
"La Santa Seu no pensa abandonar Andorra". Així ho va afirmar Joan-Enric Vives, exCopríncep episcopal d'Andorra, durant una intervenció al Círculo del Liceo ahir, segons informa el mitjà espanyol, ABC. Vives, que està fent una roda d'entrevistes amb diversos mitjans i cercles privats, va voler remarcar el compromís del Vaticà amb el Principat malgrat els reptes actuals, com ara la despenalització de l’avortament, l’homologació financera amb Europa o la necessitat de diversificar l’economia més enllà del turisme. "Les millors estacions d'esquí estan a Andorra i disposem d'una hostaleria de primera, però no tot han de ser serveis i comerç fronterer. El tabac va a la baixa i la prova amb la indústria farmacèutica no va anar bé. S'ha de diversificar", va apuntar Vives, tot advertint que "no hauríem de passar dels cent mil habitants".
NACIONAL
A misses dites, Vives
Redacció
Davant els socis del cercle barceloní, Vives va defensar la singularitat d’Andorra com a estat europeu, sobirà i democràtic, que manté una institució tan particular com el coprincipat. També va explicar que la relació amb els presidents francesos ha estat majoritàriament cordial, tot i que va admetre que "Sarkozy ha estat el president de tracte més difícil". Per contra, va destacar la bona entesa amb Emmanuel Macron, de qui va dir: "Ens entenem molt bé, és una gran persona".
NACIONAL
Govern treballa per "la despenalització" de la dona per l'avortament
Redacció
Tot repassant les principals qüestions que afronta Andorra, Vives va recordar una anècdota viscuda durant l’entronització del papa Francesc, quan el pontífex li va preguntar, sorprès, què feia en la comitiva de caps d’Estat. “Era per ordre alfabètic i Andorra anava primera, davant de l’Argentina”, va explicar. I quan li va dir que era Copríncep d’un petit país dels Pirineus, va afegir: "És una mica complicat, un altre dia l’hi explico".