'Sirat': la pel·lícula amb les andorranes Laia Ateca i Carla Altimir opta a un premi Bafta
La producció competirà per ser escollida millor pel·lícula de parla no anglesa
Sirat, la pel·lícula dirigida per Oliver Laxe, ha estat nominada als premis Bafta anglesos, on competirà en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa. La producció compta amb participació andorrana destacada, amb Laia Ateca com a dissenyadora de producció i Carla Altimir com a segona ajudant de direcció. També hi ha treballat Olga Ribes com a ajudant de producció. Laia Ateca, va ser guardonada pel millor disseny de producció a la 38a edició dels Premis del Cine Europeu.
La cerimònia d'entrega tindrà lloc el pròxim 22 de febrer al Royal Festival Hall de Londres.
