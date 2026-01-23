CULTURA
Laia Ateca i Carla Altimir són nominades als Oscar amb ‘Sirat’
Sirat, la pel·lícula dirigida per Oliver Laxe, ha estat nominada als premis Oscar en dues categories: millor pel·lícula internacional i millor so. La producció compta amb participació andorrana destacada, amb Laia Ateca com a dissenyadora de producció i Carla Altimir com a segona ajudant de direcció. També hi ha treballat Olga Ribes com a ajudant de producció. Laia Ateca va ser guardonada pel millor disseny de producció a la 38a edició dels Premis del Cine Europeu.
És la primera vegada que un equip íntegrament femení –format per Yasmina Praderas, Amanda Villavieja i Laia Casanovas– rep una nominació a millor so, fet que reforça el caràcter trencador del film. La pel·lícula suma aquest reconeixement als múltiples premis i nominacions que ha rebut a festivals com el de Canes, els Goya o els Gaudí.