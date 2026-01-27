Esquí
Ordino-Arcalís treballa per reobrir abans del cap de setmana
Demà es realitzarà el Pla d'Intervenció de Desencadenament d'allaus i s'aprofitarà per posar a punt la pista del supergegant del Torfeu Borrufa de cara a dijous
L’estació d’esquí d'Ordino-Arcalís, gestionada per Grandvalira i que porta tancada des del passat diumenge per l'elevat risc d'allaus - el cap de setmana i ahir, es va registrar un nivell 4- té previst reobrir abans que acabi la setmana i amb les vistes posades al supergegant de dijous del Trofeu Borrufa, segons han informat fonts de Grandvalira al Diari. El motiu principal del tancament de les pistes, segons l'empresa, és l'elevat risc d'allaus que hi ha a la zona i la inestabilitat que genera el mantell de neu, format per una barreja de neu fresca i humida a causa del canvi de temperatures que es va produir ahir.
Aquest escenari meteorològic ha elevat el risc d’allaus a nivells molt alts, motiu pel qual ahir mateix, en previsió d’aquesta evolució, ja es va prendre la decisió de no obrir l’estació aquest dimarts. Així doncs, Ordino-Arcalís no reobrirà fins que no es dugui a terme el Pla d’Intervenció del Desencadenament d’Allaus (PIDA), fet que està previst per demà al matí, sempre que les condicions ho permetin. I aprofitant la clausura del domini esquiable, demà també es treballarà en la preparació de la pista de supergegant per tal que estigui llesta de cara a la celebració del Trofeu Borrufa, prevista per dijous.
La del tancament de les pistes, però no és l'única mesura dràstica que s'ha adoptat per tal de garantir la seguretat totals dels usuaris, sinó que la carretera que dona accés a Ordino-Arcalis, que és la General 2 des de Sorteny també roman tancada des de diumenge, pel mateix motiu. I de fet, aquesta ha estat també una de les raons per les quals no s'han pogut agilitzar els treballs al domini esquiable, perquè l'equipament necessari encarregat de fer proves sobre el terreny com els tirs d'allaus, propetat del coex, tampoc hi podien accedir.
Pel que fa als esquiadors, des de Grandvalira se'ls han ofert diverses alternatives perquè poguin seguir esquiant mentres dura la clausura d'Arcalís. D'una banda, els que disposen del Forfet d'Ordino-Arcalís, que es per uns dies determinats, podran o bé, anar a esquiar a l'estació de Pal Arinsal o bé, esperar un altre dia d'aquesta mateixa temporada o de la següent i esquair al domini de Grandvalira. D'altra banda, els que tenen l'Andorra Pas, que permet esquiar a estacions diferents, podran també, esquiar a qualsevol zona del domini de Grandvalira.
Notícia pendent d'ampliació.