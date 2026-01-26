Esquí

Les fortes nevades obliguen a traslladar les curses de demà i dimecres del Trofeu Borrufa al Tarter

Avui s'ha dut a terme la cerimònia d'inauguració

Els joves esquiadors durant la inauguració del Trofeu Borrufa aquesta tarda.

Els joves esquiadors durant la inauguració del Trofeu Borrufa aquesta tarda.Grandvalira Resorts

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Les curses de demà i dimecres del Trofeu Borrufa es disputaran finalment a la pista Esparver del sector El Tarter de Grandvalira, en lloc d’Ordino Arcalís, com estava previst inicialment. La decisió s’ha pres a causa de les fortes nevades dels darrers dies, que han deixat un gruix important de neu a l’estació ordinenca i han dificultat tant l’accés per carretera com la preparació a temps dels traçats de competició. L’organització ha optat per aquest canvi per garantir el bon desenvolupament de les proves i la seguretat dels participants.

El Trofeu Borrufa s’ha posat en marxa oficialment avui amb la cerimònia d’inauguració a la plaça Major d’Ordino, que ha comptat amb la presència de totes les delegacions participants i els discursos de la cònsol major, Maria del Mar Coma, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes. Al llarg dels pròxims dies, prop de 250 joves esquiadors d’arreu del món competiran en diverses proves, tot i que el National Team Event previst al Canaro dimecres a la tarda s’ha cancel·lat. Dijous es manté el programa amb el supergegant U14 i U16 a Ordino Arcalís i la cerimònia de clausura.

tracking