Esquí
Les fortes nevades obliguen a traslladar les curses de demà i dimecres del Trofeu Borrufa al Tarter
Avui s'ha dut a terme la cerimònia d'inauguració
Les curses de demà i dimecres del Trofeu Borrufa es disputaran finalment a la pista Esparver del sector El Tarter de Grandvalira, en lloc d’Ordino Arcalís, com estava previst inicialment. La decisió s’ha pres a causa de les fortes nevades dels darrers dies, que han deixat un gruix important de neu a l’estació ordinenca i han dificultat tant l’accés per carretera com la preparació a temps dels traçats de competició. L’organització ha optat per aquest canvi per garantir el bon desenvolupament de les proves i la seguretat dels participants.
El Trofeu Borrufa s’ha posat en marxa oficialment avui amb la cerimònia d’inauguració a la plaça Major d’Ordino, que ha comptat amb la presència de totes les delegacions participants i els discursos de la cònsol major, Maria del Mar Coma, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes. Al llarg dels pròxims dies, prop de 250 joves esquiadors d’arreu del món competiran en diverses proves, tot i que el National Team Event previst al Canaro dimecres a la tarda s’ha cancel·lat. Dijous es manté el programa amb el supergegant U14 i U16 a Ordino Arcalís i la cerimònia de clausura.