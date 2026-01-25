SUSPENSIÓ DEL FUNCIONAMENT
Tancada l’estació d’Ordino Arcalís per acumulació de neu i les condicions meteorològiques adverses
Grandvalira Resorts oferirà compensacions als clients mitjançant un bo reutilitzable dins la temporada vigent o, en alguns casos, la següent
L’estació d’esquí d’Ordino Arcalís ha suspès el seu funcionament a causa de l’acumulació de neu i del risc elevat d’allaus. L’estació ha informat que el tancament respon a la impossibilitat d’operar amb normalitat i amb les garanties de seguretat requerides davant les condicions atmosfèriques, meteorològiques i nivals adverses.
Davant aquesta situació, Grandvalira Resorts ha anunciat que oferirà una compensació als clients afectats pel tancament mitjançant un bo pel producte adquirit. Aquest bo es podrà utilitzar un altre dia dins de la temporada vigent o, en alguns casos, també durant la temporada següent. La compensació s’aplicarà únicament als serveis propis de l’estació i al lloguer de material d’esquí i snowboard. En canvi, no inclou ni l’allotjament ni les activitats externes a l’estació.
L’empresa recorda que la suspensió de l’activitat respon exclusivament a motius de seguretat i a circumstàncies alienes a la gestió ordinària de l’estació.