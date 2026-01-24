HO FARÀ PER VIDEOCONFERÈNCIA
Mur declararà des d’Andorra per l’afer de les residències
L’excap de salut mental està citat dilluns per la presumpta denegació discriminatòria d’atenció sanitària a persones grans durant la covid
L’excap del departament de salut mental de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, Carlos Mur, ha estat citat a declarar com a imputat dilluns vinent al jutjat d’instrució número 23 de Madrid. És la cinquena citació judicial que rep en menys d’un any i després de quatre intents fallits en els quals no es va presentar davant els magistrats.
A Mur se l’acusa de ser un dels signants del conegut com a protocol de la vergonya, que va impedir el trasllat hospitalari de milers d’ancians que vivien en residències madrilenyes durant la pandèmia de la covid-19. La compareixença es farà finalment per videoconferència des d’Andorra, després que la jutgessa hagi acceptat la seva petició al·legant que resideix i treballa al Principat.
La causa investiga les directrius que, durant la pandèmia, van impedir el trasllat hospitalari de milers de persones grans residents a centres geriàtrics madrilenys. La querella va ser presentada per la familiar d’una víctima de la residència Amavir Valdebernardo, a la capital d’Espanya.
Mur ha evitat declarar en quatre ocasions anteriors per diferents motius. Aquesta serà la primera vegada que podrà exposar la seva versió davant la Justícia. En el marc de la mateixa causa ja ha declarat Francisco Javier Martínez Peromingo, considerat l’ideòleg dels protocols, que va assenyalar Mur com a responsable de possibles elements discriminatoris en les instruccions. Les associacions de familiars de les víctimes confien que aquesta declaració pugui aclarir els fets i aportar llum sobre la gestió sanitària a les residències durant els moments més durs de la covid-19.