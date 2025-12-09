TRIBUNALS
Carlos Mur, citat a declarar per la gestió de la pandèmia
L’excap de salut mental va ser director sociosanitari d’Ayuso
L’excap de salut mental del SAAS Carlos Mur declararà aquesta setmana en un jutjat de Madrid per la mort de gent gran en diverses residències de la comunitat autònoma espanyola. Els procediments judicials són conseqüència de querelles presentades per famílies de persones que van morir durant la primera fase de la pandèmia. Mur, aleshores director sociosanitari de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, declararà amb dos exalts càrrecs més: el seu successor, Francisco Javier Martínez Peromingo, i l’exresponsable del servei d’urgències mèdiques de la regió, el SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza.
Les famílies denuncien que van morir a causa de la mala gestió durant la pandèmia 7.291 avis. La forma d’actuar del govern d’Ayuso ha estat batejada per alguns crítics amb l’epítet d’“els protocols de la vergonya”. Als tribunals madrilenys hi ha més d’una desena de causes penals obertes per investigar si l’aplicació d’aquells protocols, que consistien a no derivar els ancians als hospitals, van ser correctes o no.
És la tercera vegada que els exalts càrrecs són citats a declarar
És la tercera vegada que se cita als jutjats aquests tres exalts càrrecs. En dues ocasions anteriors van estar citats com a imputats, però no van prestar declaració. Des del 2020, les protestes ciutadanes per la gestió de la pandèmia de la covid han estat habituals a Madrid.