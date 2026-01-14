Residents
Miguel Bosé s'estableix a Andorra
Les periodistes del cor 'Mamarazzis', afirmen haver-lo vist al Principat mentre buscava escola pels fills
Miguel Bosé ha estat vist aquest dilluns a Andorra visitant un centre educatiu per inscriure personalment els seus dos fills, segons han revelat les Mamarazzis, periodistes especialitzades en la informació del cor, en el seu programa. Diversos testimonis asseguren que també se l’ha pogut veure passejant tranquil·lament pel centre i altres punts del país.
El cantant, resident des de fa anys a Panamà, sembla estar considerant un canvi de residència, tot i que encara es desconeix si es tracta d’un trasllat definitiu, temporal o simplement d’un programa d’estiu o de neu.
El moviment aproparia Bosé a la península, però amb l’atractiu d’una fiscalitat més favorable. Les Mamarazzis no han dubtat a ironitzar sobre les motivacions fiscals del cantant, tot recordant la seva coneguda posició sobre els impostos i les vacunes.