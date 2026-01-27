EL DIA DESPRÉS
Jornada blanca tenyida de negre
La nevada de la matinada d’ahir col·lapsa la mobilitat de tot el país
El Principat va viure ahir una jornada plenament hivernal, amb una nevada generalitzada que va deixar gruixos d’entre deu i trenta centímetres, i punts on la neu va arribar fins als quaranta centímetres. Una situació que, tot i les greus afectacions al trànsit i a la mobilitat, va ser valorada positivament pels responsables dels serveis operatius de transport i de Protecció Civil, que van destacar que feia anys que el país no vivia un episodi de neu d’aquesta magnitud. La nevada va provocar un col·lapse de la xarxa viària durant les primeres hores del matí, amb fases groga, taronja i negra a diverses carreteres del país.
“No és una situació anormal, sinó pròpia d’una jornada d’hivern en un país de neu”
Les parròquies d’Encamp i la Massana van ser de les més afectades, amb dificultats importants de circulació per al trànsit, que va generar retards acumulats durant tot el dia. Els comuns van activar els dispositius de treta de neu des de primera hora de la matinada, amb els equips d’operaris treballant de manera continuada per garantir la mobilitat. A la Massana, la retirada de neu va ser complexa a les primeres hores perquè mentre s’actuava continuava nevant, fet que va obligar a treballar en un “bucle” constant, amb dificultats afegides per les cues de trànsit i alguns vehicles mal estacionats. A Encamp, els equips també van començar a treballar centrant-se primer en l’obertura de les vies principals i després en la mobilitat a peu amb tasques de salatge, especialment al Pas de la Casa, on l’acumulació de neu va ser més important i els treballs es van allargar tota la jornada.
“Aquestes situacions són la realitat d’Andorra i feia temps que no es vivia un hivern així”
La frontera amb França va romandre tancada durant part del matí, però es va reobrir a les 14.30 hores, amb l’obligació de circular amb equipaments especials, i la policia va reforçar els controls, especialment a la frontera hispanoandorrana, per garantir la seguretat viària. Els equips d’operaris de manteniment viari van treballar de manera intensiva des de la matinada per retirar la neu de les carreteres principals, accessos urbans i vies de connexió interparroquial. Les tasques de treta de neu es van centrar en una primera fase als eixos principals i els accessos prioritaris, com ara escoles i edificis públics, per després avançar progressivament cap a les zones secundàries. L’elevada necessitat d’informació va provocar que la web de Mobilitat col·lapsés després de registrar més d’un milió de consultes, deixant temporalment sense servei els usuaris que intentaven conèixer l’estat de les carreteres en temps real en plena situació d’afectacions viàries.
El director de Protecció Civil, Cristian Pons, va fer un balanç general de la jornada i va indicar que entre les quatre i les deu del matí es van concentrar les principals complicacions, amb “trànsit dens i dificultats de circulació”. Pons va remarcar que no es va tractar d’una situació anormal, sinó “pròpia d’una jornada d’hivern en un país de neu”, i va assegurar que “no es va registrar cap incidència greu”. El director va explicar que es va treballar des de primera hora en fase groga, aplicant els protocols de seguretat i mantenint una vigilància contínua pel risc d’allaus. “És una bona notícia que torni la neu”, va afirmar, tot recomanant reduir les activitats de muntanya, limitar els desplaçaments innecessaris i circular sempre amb cadenes o pneumàtics adequats.
El gerent de Coopalsa, Gabriel Dalleres, va explicar que la jornada “va començar molt complexa, amb la circulació col·lapsada a primera hora a totes les línies”, a causa de la neu acumulada a tots els recorreguts. Dalleres va assenyalar que els autobusos van poder mantenir el servei, però “amb molts retards, perquè si els busos no poden passar, tot el sistema surt de cadència”. Va remarcar que la situació “es va anar normalitzant a mesura que avançava el dia i s’anava retirant la neu”. Dalleres va destacar especialment que les dificultats per posar les cadenes van contribuir a agreujar el col·lapse. “Posar cadenes fa perdre molt temps, sobretot quan s’ha de fer amb fred, neu i en punts no adequats, i això acaba alentint encara més la circulació”, va explicar. Aquest temps perdut, sumat a les restriccions i als controls, va fer que la normalització del trànsit fos més lenta. Malgrat les dificultats, “aquestes situacions formen part de la realitat d’Andorra, un país de neu, i feia temps que no es vivia un hivern així”, va concloure el gerent.