Perill d'allaus 4 a causa de l'augment de les temperatures nocturnes

El servei de meteorologia alerta que es poden tancar algunes vies de comunicació exposades "especialment durant la nit"

Perill d'allaus 4 a tot Andorra.

Andorra la Vella

L'augment de les temperatures previstes per aquesta nit i la pluja a cotes altes de demà al matí han obligat a activar l'avís vermell (perill 4 sobre 5) per allaus. El servei meteorològic explica que "s'esperen nombroses allaus de neu humida a tots els vessants", i que aquestes poden ser "de mida gran i, localment, molt gran". El servei també esmenta que "els llocs amb més risc d'allaus són els vessants obacs a les capes febles de cristalls facetats", i apunta que "el pic de l'activitat d'allaus s'assolirà fins al migdia". 

El servei de meteorologia desaconsella les excursions de muntanya i considera que es poden tancar algunes vies de comunicació exposades a les allaus "especialment durant la nit".

