Perill d'allaus 4 a causa de l'augment de les temperatures nocturnes
El servei de meteorologia alerta que es poden tancar algunes vies de comunicació exposades "especialment durant la nit"
L'augment de les temperatures previstes per aquesta nit i la pluja a cotes altes de demà al matí han obligat a activar l'avís vermell (perill 4 sobre 5) per allaus. El servei meteorològic explica que "s'esperen nombroses allaus de neu humida a tots els vessants", i que aquestes poden ser "de mida gran i, localment, molt gran". El servei també esmenta que "els llocs amb més risc d'allaus són els vessants obacs a les capes febles de cristalls facetats", i apunta que "el pic de l'activitat d'allaus s'assolirà fins al migdia".
El servei de meteorologia desaconsella les excursions de muntanya i considera que es poden tancar algunes vies de comunicació exposades a les allaus "especialment durant la nit".
