El Govern dona llum verda al Programa estadístic del 2026 amb vuit noves línies d’estudi
Enguany, al programa s'incorporaran 8 noves activitats, per a un total de 217
El Govern ha donat llum verda al nou Programa estadístic per a l’any 2026, que preveu un total de 217 activitats, vuit de les quals s’incorporen per primera vegada. Aquest nou paquet d’indicadors s’emmarca dins del Pla d’estadística 2026-2029, aprovat recentment, i inclou àmbits estratègics com la recerca i la innovació universitària, el transport aeri, la mobilitat sostenible, l’activitat del Raonador del Ciutadà, les finances públiques i la demanda d’informació estadística oficial, entre d’altres.
El programa defineix, per a cadascuna de les activitats, elements com les variables que es generaran, les fonts d’informació, els subjectes informants, el període de referència, el calendari de disponibilitat i el cost estimat, així com els organismes responsables i col·laboradors.
Aquesta nova edició incorpora també les millores introduïdes al llarg dels darrers quatre anys gràcies al treball conjunt dels actors que formen part del Sistema estadístic d’Andorra. El procés ha tingut en compte els informes de seguiment dels programes anteriors, així com les recomanacions del Consell Andorrà d’Estadística i d’organismes internacionals que han donat suport tècnic al país.
El Programa ha estat aprovat després del dictamen favorable emès pel Consell Andorrà d’Estadística el 19 de desembre de 2025. Aquest òrgan consultiu vetlla per la qualitat i la governança de l’estadística pública, fomentant la participació dels diversos actors implicats i l’alineació amb els estàndards internacionals.