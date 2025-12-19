Conxita Marsol
El Consell Andorrà d’Estadística aprova el programa estadístic del 2026 amb 217 activitats
El document se sotmetrà a l’aprovació definitiva del Govern un cop es publiqui al BOPA la nova Llei del Pla d’Estadística 2026-2029,
El Consell Andorrà d’Estadística, presidit per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha aprovat aquest dijous el Programa estadístic 2026, que inclou un total de 217 activitats estadístiques. El document se sotmetrà a l’aprovació definitiva del Govern un cop es publiqui al BOPA la nova Llei del Pla d’Estadística 2026-2029, aprovada pel Consell General en la sessió del passat 11 de desembre.
El programa del 2026 incorpora noves activitats estadístiques en àmbits com la recerca i la innovació universitària, el transport aeri, l’ús del transport públic, la mobilitat sostenible, així com estadístiques de finances públiques, monetàries i financeres. També s’hi inclouen dades relatives al Raonador del Ciutadà i a les demandes d’informació estadística oficial, amb l’objectiu de millorar la cobertura i qualitat de les dades disponibles.
En l’elaboració del nou programa s’han tingut en compte les adaptacions i millores recollides durant els darrers quatre anys pels diferents agents del sistema estadístic, a partir dels informes de compliment dels programes anuals, de les aportacions del mateix Consell Andorrà d’Estadística, de les recomanacions dels organismes internacionals i de la tasca desenvolupada pel personal del departament d’Estadística. La Llei de la funció de l’estadística pública estableix que els plans d’estadística s’han de desplegar mitjançant programes amb vigència anual.
El Consell Andorrà d’Estadística és un òrgan consultiu i de participació social que integra informants, productors i usuaris de les estadístiques públiques del país, i dona suport a les institucions del sistema estadístic per garantir una bona governança de l’estadística oficial. Es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l’any i està format actualment per 18 membres, amb representants del Consell General, els comuns, el Govern, l’Autoritat Financera Andorrana, entitats parapúbliques, la Cambra de Comerç, sindicats, patronals, organismes de recerca, societat civil i comunitat científica.