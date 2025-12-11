Consell General
El nou pla d’estadística recollirà dades del mercat de lloguer trimestralment
La mesura ha estat aprovada per unanimitat al Consell General
El Consell General ha aprovat avui el tercer Pla d’Estadística, amb un suport unànime de la cambra. La ministra Conxita Marsol ha defensat el document com una “peça estructural de l’Estat” i ha remarcat que les dades són el fonament de les polítiques modernes, indispensables per comprendre l’evolució del mercat laboral, els preus, el turisme i els principals reptes socials. El pla inclou 231 estadístiques, vuit de les quals són noves, i preveu una inversió de 10 milions d’euros en quatre anys, un increment del 15,3% respecte de l’anterior.
Des del PS, Pere Baró ha advertit que “no es pot governar amb intuïcions”, un mecanisme que ha lamentat que el Govern d'Andorra utilitza massa sovint. Ha celebrat que la publicació d’indicadors —especialment els del mercat de lloguer— passi a ser trimestral en lloc d’anual, una proposta impulsada pel grup socialdemòcrata i finalment acceptada. Ha insistit que les dades són essencials per afrontar problemes reals i garantir la igualtat.
Des de Concòrdia, Núria Segués ha subratllat la necessitat de reforçar el sistema estadístic i de millorar la cooperació entre institucions per assegurar la qualitat de la informació.
En el tancament del debat, Marsol ha agraït el treball tècnic i el consens general, però ha retret a Baró que utilitzés una llei àmpliament acordada per acusar el Govern de precipitació i de “governar a cegues”, afirmant que les seves crítiques “no estaven basades en dades”.