La primera campanya de donació de sang de l'any es tanca amb 403 donacions efectives
Segons la Creu Roja Andorrana, la campanya ha superat totes les previsions
La campanya de donació de sang organitzada per la Creu Roja Andorrana amb la col·laboració de l’Escola Andorrana i celebrada entre el 21 i 23 de gener al Centre Cultural La Llacuna, ha superat totes les expectatives dipositades segons informa l'entitat a tarvés d'un comunicat de premsa. I és que, van ser 437 les persones que van participar en la convocatòria de la campanya, de les quals, 403 van ser les qua van donar sang de forma efectiva, una xifra que super amb escreix les 350 que es preveien. A més, cal destacar la incorporació de 68 nous donants, el 16 % del total, fet que reforça la base de donació de sang al país.
El secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, ha valorat molt positivament els resultats i ha subratllat l’impacte del canvi d’ubicació: “Són uns resultats estratosfèrics. No ens ho esperàvem. Creiem que el fet d’haver estat en un espai més cèntric, com La Llacuna, ha facilitat la participació i ha ajudat a obtenir aquest balanç tan positiu”.
La participació ha estat molt equilibrada, amb 209 dones i 228 homes, i una gran resposta per part dels donants habituals, especialment en la franja d’edat entre 45 i 54 anys, seguida dels grups de 55 a 64 i 35 a 44 anys.
Quant als grups sanguinis, el més habitual ha estat l’0+, amb 151 donacions, seguit de l’A+, amb 139. També es van recollir donacions de grups més escassos i especialment valuosos com 0-, A- i B-. Altres grups presents van ser B+, AB+ i AB-.
Des de la Creu Roja Andorrana s’ha volgut agrair la implicació de totes les persones que han fet possible la campanya: participants, donants, alumnat i professorat de l’Escola Andorrana, voluntariat i entitats col·laboradores.
Finalment, s’ha anunciat que la pròxima campanya de donació de sang tindrà lloc el 23 de març al Pavelló Toni Martí, en col·laboració amb el Bàsquet Club Andorra, i s’anima la ciutadania a seguir col·laborant en aquest gest solidari que pot salvar vides.