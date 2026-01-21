Andorra la Vella
La Creu Roja espera arribar als 1.500 donants en la nova campanya de donació de sang
Enguany, la novetat de la campanya és la nova ubicació escollida: El Centre Cultural la Llacuna, amb l'objectiu de facilitar la vida a la ciutadania
La Creu Roja Andorrana ha posat en marxa aquesta setmana la vuitena campanya de donació de sang en col·laboració amb l’Escola Andorrana, que enguany es duu a terme per primer cop al Centre Cultural la Llacuna, gràcies a la col·laboració del comú d'Andorra la Vella. Segons ha explicat el secretari general de l’entitat, Joan Saurí, el canvi d’ubicació respon a la voluntat d’apropar encara més la campanya a la ciutadania. "És un lloc cèntric i recollit, i això sempre ajuda. En altres espais molt grans es genera una sensació més freda, mentre que aquí creiem que pot tenir molt d’èxit", ha assenyalat Saurí. La Llacuna també acollirà altres campanyes destacades, com la que es fa en el marc de Sant Ermengol.
L’objectiu principal de la iniciativa continua sent el mateix d'assolir les 1.500 donacions anuals. Tot i que l’any passat es va registrar una lleugera davallada, Saurí confia que enguany es pugui revertir la tendència gràcies a un reforç de la publicitat i l’organització. "Creiem que 1.500 donacions, amb cinc campanyes, és una xifra molt bona per a nosaltres", ha afirmat.
Pel que fa a la participació, les cites prèvies estan pràcticament plenes, tot i que encara queden algunes places disponibles, especialment per divendres. En aquest sentit, el secretari general ha animat la població a acostar-s’hi encara que no disposi de cita. "Sempre tenim aproximadament un 20% de baixes entre persones que no venen o que finalment no poden donar. Aquest percentatge l’omplim amb gent que es presenta sense cita prèvia", ha explicat.
Quant als requisits per donar sang, Saurí ha recordat que cal tenir entre 18 i 70 anys, trobar-se en bon estat de salut i no haver passat recentment per una intervenció quirúrgica ni patir determinades malalties. Tot i que la decisió final correspon sempre al personal sanitari, ha remarcat que "la immensa majoria de gent pot donar".
La campanya no se centra únicament en la donació de sang. Enguany també disposa de la presència d’equips de donacions de medul·la òssia i de còrnea, organitzat pel Servei d'Atenció Andorrà de Sanitària (SAAS), amb l’objectiu d’oferir un "paquet de donació" més complet i ampliar la conscienciació solidària.
La iniciativa manté el seu vessant educatiu gràcies a la implicació de l’Escola Andorrana. Al llarg del trimestre, els alumnes treballen el tema de la donació des de diferents àrees, elaborant cartells i materials de sensibilització que culminen amb la participació en la campanya. Tot i alguns canvis organitzatius entre centres, està previst que els alumnes d’Ordino i Encamp hi participin els dies vinents. "La col·laboració dels comuns i l’ús d’equipaments comunals com la Llacuna és clau per tirar endavant aquestes campanyes", ha conclòs Saurí, tot destacant la importància de continuar sumant esforços per garantir les reserves de sang al país.