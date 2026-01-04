REPORTATGE
Sempre falta sang
La presidenta de la creu roja adverteix que les necessitats superen les donacions de sang i apel·la en especial als joves perquè s’impliquin.
Les donacions de sang continuen sent un dels àmbits més vitals de la Creu Roja Andorrana, va recordar la presidenta Vicky Marrugat. “No tindrem mai prou sang, i per això hem de continuar treballant per incrementar les donacions”, va afirmar. Tot i la bona resposta de la ciutadania, Marrugat insisteix que les xifres encara no cobreixen totes les necessitats dels hospitals del país.
Creu Roja preveu sensibilitzar la ciutadania per xarxes socials
Durant la campanya del 9 al 21 de novembre, es van registrar 1.423 visites i s’incorporaren 223 nous donants, lleugerament menys que l’any anterior. Segons Marrugat, “les donacions han baixat una mica respecte a l’any passat, en part perquè el calendari no sempre coincideix amb els moments més adients”. Per facilitar l’accés, s’han obert dos nous punts de donació, al Pas de la Casa i a Sant Julià de Lòria, amb l’objectiu d’acostar les campanyes a la ciutadania.
La presidenta també va destacar la importància de la població jove per assegurar el relleu generacional: “Hem de fer un treball important per explicar als joves què aporta donar sang, tant a qui la rep com a qui la dona”. Marrugat va recordar que la sang recollida a Andorra s’integra en un circuit coordinat amb Catalunya, que processa i redistribueix les unitats segons les necessitats, un sistema que garanteix que cada donació tingui el màxim impacte. Per al 2026, la Creu Roja preveu reforçar la presència a les xarxes socials per sensibilitzar la ciutadania i motivar un flux constant de donants. “Cada unitat compta i només amb la generositat i la constància de tots podrem assegurar la salut i la seguretat sanitària del país”, va afegir a l’ANA.
Marrugat va recordar que el volum de sang recollit no sempre cobreix les necessitats reals dels hospitals. “La sang té una durada molt limitada i les necessitats creixen a mesura que creix la població”, va explicar, posant com a exemple que si en una campanya es recullen 233 donacions, les necessitats reals poden arribar a superar les 500 unitats. Aquest desfasament evidencia la importància de mantenir un flux constant de donants i de coordinar les reserves.