Interior
El Govern revoca per primera vegada una llicència de venda de tabac al Pas de la Casa
Aquesta és la sanció més greu aplicable a un establiment que contempla el pla de xoc desplegat al novembre
El cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat que el pla de xoc impulsat per combatre el contraban de tabac al Pas de la Casa ja està donant "resultats tangibles". Ho ha afirmat durant l’acte de celebració del dia del cos de Duana, on ha destacat que les noves mesures de control i l’augment de la presència d’agents han permès detectar irregularitats i aplicar sancions, incloent-hi "la revocació definitiva de la llicència de venda d’un operador per una infracció greu de la Llei de mercaderies sensibles".
Segons Espot, les actuacions desplegades, que inclouen noves obligacions per als operadors que treballen amb mercaderies sensibles, formen part d’una estratègia més àmplia de modernització i professionalització del cos de Duana. En aquest sentit, ha recordat l'obertura de 15 noves places d’agent, cinc d'aquestes, de nova creació, així com tres de cap de brigada i tres d’administrador, amb l’objectiu de reforçar els recursos humans i afrontar els reptes actuals del servei.
El cap de Govern també ha valorat la cooperació amb les duanes dels països veïns, que ha qualificat de “pilar indispensable” per garantir la seguretat i la confiança en el sistema duaner andorrà. En el tram final del seu discurs, ha volgut agrair la tasca dels professionals del cos, destacant que es tracta d’“una feina sovint discreta, però sempre imprescindible per al país”.
El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha recordat que prop del 40% dels ingressos tributaris d’Andorra provenen de la recaptació de duanera, i ha subratllat que darrere de les inversions previstes al pressupost hi ha la “feina i la dedicació” dels agents.
Lladós també ha avançat que el Govern treballa en el desplegament del nou codi de Duana, una eina que ha de permetre agilitzar i simplificar encara més els tràmits duaners. Alhora, ha destacat el paper dels agents com a facilitadors de l’activitat econòmica, remarcant que, a més de fer complir la normativa, “estan a prop dels operadors econòmics del país i contribueixen a la competitivitat de l’economia andorrana”.
Durant l'acte, el cap de Govern i el ministre de Finances han reconegut la trajectòria de diversos agents que complien 20, 30 i 35 anys al cos amb l'entrega de plaques commemoratives. També s'ha fet entrega dels diplomes per haver superat diversos cursos de tecnificació i un reconeixement a la policia d'Andorra.