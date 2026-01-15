Nous agents
Comença el procés de selecció per cobrir 15 noves places d’agent de policia amb 25 aspirants
Els candidats afronten proves físiques exigents sota la neu i el fred abans de continuar amb tests culturals, psicotècnics i idiomes
Aquest dijous al matí ha començat, a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, el procés de selecció per cobrir les 15 places d’agent de policia previstes per aquest 2026. Un total de 25 candidats —20 homes i 5 dones— han iniciat les proves físiques, que s’han desenvolupat sota unes condicions meteorològiques marcades pel fred i la neu. La primera prova ha estat un circuit de resistència, habilitat i força, format per nou exercicis que els participants han hagut de completar en menys de 13 minuts i mig (homes) o 16 minuts (dones), temps establerts segons estàndards europeus per a la condició física requerida.
NACIONAL
Lasne demana una nova convocatòria per arribar als 300 agents de policia
Pedro García
La jornada de divendres continuarà amb una exigent prova de muntanya de 1.500 metres i 200 metres de desnivell, i amb el test de resistència a la tarda, on els aspirants hauran de completar el màxim de voltes possibles a la pista d’atletisme en 12 minuts. Els candidats que superin aquestes fases es prepararan per afrontar proves professionals, culturals, exàmens d’idiomes, tests psicotècnics i una entrevista final.
NACIONAL
Convocades 15 places de policia per reforçar la seguretat al Pas
Redacció
Per accedir al cos de policia, els aspirants han de ser majors d’edat, tenir nacionalitat andorrana, el títol de batxillerat o equivalent, el nivell B2 de català i no tenir antecedents penals. El permís de conduir B2 andorrà és obligatori, però pot obtenir-se durant la formació. Les 15 places de nova creació s’uniran als nou agents que van superar el concurs del setembre passat i formaran part de la 60a promoció. Segons ha explicat el Govern, aquesta ampliació d’efectius permetrà crear un grup específic al Pas de la Casa per reforçar la lluita contra el contraban de tabac, dins del pla de xoc presentat recentment.