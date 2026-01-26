Política
Baró celebra la possibilitat de reformar la llei de l'avortament sense la signatura del Copríncep episcopal
El ministre ha explicat que actualment mantenen un diàleg continu amb la Santa Seu
El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha celebrat les declaracions que va fer el Copríncep emèrit Joan-Enric Vives a la cadena COPE, mencionant que "la solució sobre la despenalització de l'avortament seria no signar la llei".
Baró no descarta que es firmi un decret legislatiu sobre la despenalització de l’avortament sense la signatura d’algun dels dos coprínceps i ha donat com a exemple la llei de matrimoni civil o la llei de nacionalitat com es contempla a la Constitució del 1993. El ministre, però també ha fet una aclamació dient que en la Constitució hi ha un article que protegeix el dret a la vida i que “va una mica més enllà d’aquesta qüestió”.
“Celebro que es contempli com una fórmula més, de fet, el Govern també ho fa, celebro que el Copríncep emèrit aculli aquesta possibilitat”, ha mencionat Baró.
Baró també ha explicat que actualment mantenen un diàleg continu amb la Santa Seu, el Copríncep episcopal. “És un instrument més que tenim a disposició, i que el copríncep emèrit ha decidit esmentar-lo ara. Tampoc l'havia esmentat mai fins que ha deixat de ser copríncep de manera pública”.