Copríncep episcopal
Vives creu que la solució sobre la despenalització de l'avortament seria "no signar la llei"
L'excopríncep remarca, però que les lleis poden entrar en vigor amb la signatura del Copríncep francès
L’excopríncep episcopal d’Andorra, Joan-Enric Vives, ha assenyalat que, davant una eventual reforma legislativa per despenalitzar l’avortament al país, “sempre hi ha una sortida que seria no signar la llei”. Ho ha dit en una entrevista a la cadena COPE, on ha abordat el debat obert sobre la modificació del Codi Penal en matèria d’interrupció voluntària de l’embaràs.
Vives, considera que el projecte legislatiu que es planteja a Andorra busca que les dones que han avortat no siguin penalitzades i que els metges que les hagin assistit fora del país tampoc no siguin sancionats. Tot i això, va remarcar que es mantindria la prohibició de practicar avortaments dins del territori andorrà, mantenint, segons ell, “un estat lliure d’avortament”.
Pedro García
L’excopríncep va recordar que actualment, a Andorra, “no hi ha prostitució, no es permet la pornografia i l’avortament continua penalitzat”. També va reconèixer que hi ha grups socials que treballen per canviar aquest marc legal, però va relativitzar la dimensió del debat assegurant que, al seu parer, “no és un gran problema social”, ja que considera que hi ha “moltes altres formes” de gestionar aquestes situacions.
Preguntat sobre com es podria tramitar legalment una despenalització parcial sense el suport del Copríncep episcopal, Vives va remarcar que les lleis poden entrar en vigor amb la signatura del Copríncep francès. En aquest sentit, va insistir que, si ell hagués continuat al càrrec, la possibilitat de no signar la llei s’hauria mantingut oberta.
Finalment, va assegurar que durant el seu mandat va intentar mantenir “un equilibri” i que ara serà el seu successor qui haurà de gestionar aquesta qüestió amb la Santa Seu. També va recordar que el cardenal Pietro Parolin ja va visitar el país durant el seu mandat i que hi ha un diàleg permanent entre el Vaticà, el Govern i el Consell General.